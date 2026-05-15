Bill Ackman ist ein aktivistischer Investor, der sich (immer noch) gerne in börsennotierte Unternehmen einkauft, um dann deren Management öffentlichkeitswirksam zu Änderungen zu drängen, damit die unterbewerteten Qualitäten des Unternehmens gehoben werden können.Vor einigen Jahren erweiterte Bill Ackman seinen Investorenwerkzeugkasten um neue Strategien und kauft sich inzwischen überwiegend in großartige Unternehmen ein, die über solide Cashflows und einen enormen ökonomischen Burggraben verfügen. Dabei ist sein Portfolio extrem fokussiert auf nur die aussichtsreichsten Qualitätsunternehmen, auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 iNTELLiGENT iNVESTiEREN