Es gibt Aktien, die kauft man, legt sie weg und lässt die Zeit für sich arbeiten. Wer mein Blog verfolgt, weiß: Ich liebe Unternehmen mit einer starken Marktposition, die in strukturellen Wachstumsmärkten tätig sind. GE Vernova (GEV) ist genau so ein Kandidat. Ich stehe mit der Aktie weit über 1.000% im Plus. Mit "Buy and Hold"! Nach der historischen Aufspaltung des Giganten General Electric ist Vernova nun das reinrassige Energie-Powerhouse an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer