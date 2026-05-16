Der Dax taumelte ins Wochenende. Der gestrige Freitagshandel hatte es noch einmal in sich. Die Aktienmärkte gingen in die Knie und standen dabei ganz unter dem Eindruck aufziehender Inflationssorgen. Nicht zuletzt gossen die unter der Woche veröffentlichten US-Verbraucher- und US-Erzeugerpreisdaten für April Öl ins Feuer.Am Freitag brachen sich die Sorgen und Ängste Bahn. Die Renditen der Staatsanleihen gingen nach oben. So durchbrachen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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