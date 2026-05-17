Der chinesische Elektroautohersteller XPeng zählt zu den spannendsten Wachstumsunternehmen im Bereich Elektromobilität und Robotik. Während viele junge Tech-Unternehmen weiterhin hohe Verluste schreiben, nähert sich Xpeng zunehmend der Profitabilität - und kombiniert dies mit innovativen Zukunftstechnologien. Das Unternehmen wird häufig mit Tesla verglichen, da Xpeng nicht nur Elektroautos produziert, sondern sich ebenfalls als Technologie- und KI-Unternehmen positioniert. Besonders interessant ist dabei der Fokus auf sogenannte "Physical AI" - also künstliche Intelligenz, die direkt in physische Produkte wie Fahrzeuge oder Roboter integriert wird. Neben einer wachsenden Modellpalette im Elektroautobereich entwickelt Xpeng auch humanoide Roboter. Der "Xpeng Iron" soll künftig Aufgaben in Fabriken oder im Alltag übernehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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