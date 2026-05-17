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Die wichtigste XRP News dieser Woche ist die Abstimmung im Bankenausschuss des US-Senats über den CLARITY Act am 14. Mai, ein Gesetz, das die Einstufung von XRP als digitale Ware dauerhaft in Bundesrecht verankern würde. Gleichzeitig kontrollieren Wal-Wallets mit über 10 Millionen XRP jetzt 68,48 Prozent des umlaufenden Angebots, der höchste Wert seit sechs Jahren. XRP handelt bei rund 1,42 Dollar und verlor in den letzten 24 Stunden zwei Prozent an Wert. Spot-XRP-ETFs erreichten 1,35 Milliarden Dollar an Gesamtzuflüssen seit dem Start im November 2025. Am 12. Mai flossen 25,8 Millionen Dollar an einem einzigen Tag in die ETFs. Der Token notiert 60 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Dieser Artikel analysiert die Daten hinter der XRP-Bewegung und zeigt, welcher Presale-Token in derselben Phase einen anderen Einstieg bietet und warum der Zeitpunkt des Handelns den Unterschied macht.

XRP News Mai 2026: CLARITY Act, Wal-Akkumulation und ETF-Zuflüsse treiben den Markt

Der Bankenausschuss des US-Senats unter Vorsitz von Tim Scott stimmte am 14. Mai über den CLARITY Act ab. Das Gesetz würde die Einstufung von XRP als digitale Ware durch SEC und CFTC vom 17. März dauerhaft in Bundesrecht verankern. Laut CoinMarketCap kontrollieren Wallets mit über 10 Millionen XRP jetzt 68,48 Prozent des umlaufenden Angebots, der höchste Konzentrationsgrad seit sechs Jahren. Rekordvolumina auf der südkoreanischen Börse Upbit bestätigten die regionale Nachfrage. XRP schoss am 10. Mai kurzzeitig über 1,50 Dollar, bevor Verkaufsdruck den Kurs auf 1,42 Dollar zurückdrückte, und die XRP News um den CLARITY Act dominiert seitdem die Schlagzeilen.

Spot-XRP-ETFs haben seit dem Start im November 2025 insgesamt 1,35 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet, und am 12. Mai flossen 25,8 Millionen Dollar an einem Tag ein, angeführt vom Franklin-Templeton-Fonds. Polymarket beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass der CLARITY Act 2026 in Kraft tritt, auf 62 Prozent, und der Memorial Day am 21. Mai ist die harte Frist. Laut CoinDCX reicht die XRP-Prognose für 2026 von 1,40 bis 2,35 Dollar mit einem bullischen Fall bei 5 Dollar. Der Widerstand liegt bei 1,50 Dollar, und ein Durchbruch mit Volumen könnte den Weg Richtung 1,80 Dollar öffnen, was die XRP News weiter befeuern würde.

Ripple sicherte sich eine Kreditfazilität über 200 Millionen Dollar zur Erweiterung seiner institutionellen Dienste. Der bärische Fall warnt vor einem Rückgang von 23 Prozent, falls die Unterstützung bei 1,30 Dollar bricht. Der RSI liegt nahe 67 und deutet auf eine leicht überkaufte Zone, in der Gewinnmitnahmen häufig folgen. Die XRP News liefert klare Signale für den langfristigen Trend, doch bei einer Marktkapitalisierung von 87 Milliarden Dollar erfordert jede Verdopplung breite Marktunterstützung und Geduld. Die Frage bleibt, wo derselbe Bedarf an Handelsinfrastruktur auf einem Preisniveau existiert, das noch vor dem öffentlichen Handel liegt.

Pepeto baut ein Handelszentrum mit drei Werkzeugen, während der Presale noch läuft

Die Rekordzuflüsse in XRP-Wallets zeigen, was passiert, wenn Großanleger vor der Masse handeln, und die XRP News bestätigen dieses Muster mit steigenden ETF-Zuflüssen. Dasselbe Muster zeichnet sich auf Presale-Ebene bei Pepeto ab, wo Kapital in ein Projekt fließt, das den öffentlichen Handel noch nicht erreicht hat. Die alte Methode, ein paar Chart-Seiten zu prüfen und Social-Media-Beiträgen zu vertrauen, funktioniert in einem Markt dieser Komplexität und Geschwindigkeit schlicht nicht mehr.

Pepeto löst dieses Problem mit drei Werkzeugen, die für den gesamten Handelsprozess gebaut wurden und bereits aktiv sind. PepetoSwap ist ein gebührenfreies Handelszentrum, das die Kostenbarriere bei jedem Tausch beseitigt und den vollen Wert im Trade erhält. Die kettenübergreifende Bridge verbindet verschiedene Netzwerke, sodass Halter nie auf eine einzelne Kette warten müssen.

Der Risiko-Scanner führt Prüfungen an Token durch, bevor ein Handel ausgeführt wird, und gibt Käufern eine Schutzschicht, die die meisten Plattformen nicht bieten. Ob XRP auf Wal-Akkumulation steigt oder der breitere Markt zurückweicht, jeder Händler muss prüfen, was er kauft, und Pepeto hat die Werkzeuge dafür gebaut.

Das Projekt läuft auf einem getesteten System, das die offizielle Pepeto-Website als voll aktiv bestätigt und bereits Handelsvolumen verarbeitet. SolidProof hat den gesamten Smart Contract geprüft und verifiziert, bevor der Presale begann, was den Code für alle Käufer absichert. Das erwartete Binance-Listing setzt eine klare Frist, nach der der Presale-Preis nicht mehr existiert.

Über 10 Millionen Dollar wurden von Wallets gesichert, die das Handelszentrum, die Bridge und den Risiko-Scanner als funktionierende Infrastruktur erkannt haben. Ein ehemaliger Binance-Experte hat den Token auf einem Angebot von 420 Billionen mit einem Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar aufgebaut. Die offizielle Pepeto-Website verfolgt jeden Meilenstein, und die Wallets, die bereits dabei sind, haben sich vor dem positioniert, was das Listing bringt.

Fazit zu den XRP News und zum Presale-Markt

Die XRP News zeigen starke Signale mit regulatorischer Klarheit und institutionellem Interesse, doch bei 87 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht der Weg zu den Zielmarken Zeit und Geduld. In früheren Zyklen trennten nicht die Prognosen, sondern der Zeitpunkt des Einstiegs große von durchschnittlichen Ergebnissen. Dasselbe Signal bildet sich bei Pepeto mit einem funktionierenden Handelszentrum und einem erwarteten Binance-Listing, in das tausende Wallets investieren. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass der Presale-Einstieg noch möglich ist, und ein zweistelliger Millionenbetrag bestätigt das Vertrauen der frühen Käufer. Das Listing ist das Ereignis, das den Presale-Preis in den Handelskurs verwandelt.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen

FAQs

Was ist die wichtigste XRP News im Mai 2026?

Die wichtigste XRP News ist der CLARITY Act, der am 14. Mai den Bankenausschuss des US-Senats passierte und die Einstufung von XRP als digitale Ware in Bundesrecht verankern könnte. Wal-Wallets kontrollieren 68,48 Prozent des Angebots, und Spot-XRP-ETFs verzeichneten 1,35 Milliarden Dollar an Gesamtzuflüssen seit dem Start im November 2025.

Was bietet Pepeto als Presale-Einstieg?

Pepeto bietet ein gebührenfreies Handelszentrum, eine kettenübergreifende Bridge und einen Risiko-Scanner bei einem erwarteten Binance-Listing auf Presale-Niveau. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start geprüft und verifiziert. Weitere Informationen und den aktuellen Stand des Presales finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.