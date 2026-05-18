Ein Follower hat mir über diese Wachstumsfirma ein paar Fragen gestellt. Deshalb möchte ich hier darauf eingehen. Wer durch die Straßen von New York spaziert oder einen Blick in die hiesigen Supermärkte wirft, dem fällt ein klarer Trend auf: Die Zeiten, in denen zuckerhaltige Limonaden das Maß aller Dinge waren, neigen sich dem Ende zu. Die Verbraucher achten mehr auf ihre Gesundheit, und funktionale, natürliche Getränke boomen. Ein Unternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer