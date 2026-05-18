Laut letzten Medienberichten bereiten sich die USA und Israel intensiv auf die mögliche Wiederaufnahme von Militärschlägen gegen den Iran vor. Die Entscheidung aus dem Weißen Haus könnte noch in der kommenden Woche erfolgen und entsprechend die Märkte in den nächsten Tagen wieder unter Stress setzen. Für etliche Unternehmen, besonders im Energiesektor und im Clean-Tech-Bereich könnte das für positive Impulse sorgen, aber auch im Raumfahrtsektor wie auch in der Halbleiterbranche dürfte dies weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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