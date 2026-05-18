Stäfa - Sonova hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 bei Umsatz und Gewinn die eigenen Ziele erfüllt. Die Aktionärinnen und Aktionäre des Schweizer Hörgerätekonzerns sollen nun eine höhere Dividende erhalten. Wie Sonova am Montag mitteilte, kam der Umsatz des fortgeführte Geschäfts in dem Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr bei 3,61 Milliarden Franken zu liegen. Das war ein Minus von 0,2 Prozent. In Lokalwährungen erzielte Sonova dagegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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