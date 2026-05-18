© Foto: Dall-EGeopolitische Spannungen und neue Zinssorgen schicken den Kryptomarkt auf Talfahrt und lassen Bitcoin dabei unter 77.000 US-Dollar fallen.Der Kryptomarkt startet mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. Anleger reagieren nervös auf geopolitische Spannungen zwischen den USA und Iran, steigende Ölpreise sowie wachsende Sorgen über anhaltend hohe Inflation und länger hohe US-Zinsen. Bitcoin notiert zuletzt bei rund 76.940 US-Dollar und damit 1,5 Prozent niedriger als noch vor 24 Stunden. Auf Wochensicht summiert sich das Minus inzwischen auf mehr als 4,8 Prozent. Noch härter trifft es Ethereum: Die zweitgrößte Kryptowährung verliert rund 3 Prozent auf 2.122 US-Dollar und liegt damit …Den vollständigen Artikel lesen
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