Im Maschinenraum läuft nicht immer alles glatt, es gibt aber selten einen Impact, der die Vienna Insurance Group AG (VIG) als Gruppe in Summe erschüttern kann, sagt Hartwig Löger im Gespräch mit Börsianer Perspektiven im Ringturm in Wien. Als Stärke nennt der Generaldirektor die diverse Aufstellung der VIG, denn "Vielfalt gibt uns hohe Flexibilität und technische Diversifikation". Die VIG hat eine Flotte von 50 Gesellschaften in 30 Ländern. Wie bekommt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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