NASDAQ und S&P 500 feiern Rekorde und erklimmen ein neues Allzeithoch nach dem anderen. Dabei kann sollte einem ganz schön schwindelig werden. Denn diese "meistgehasste Hausse" wird vor allem durch KI-Wetten und Chipwerte angetrieben, während sich der Rest der Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt verwundert die Augen reibt.
Aber es auch eine Geschichte von stärker als erwartet sprudelnden Unternehmensgewinnen und Liquidität. Denn die neuen, leichteren US-Regeln für Banken-Eigenkapital setzt dort gewaltige Summen frei und diese machen sich umgehend auf die Suche nach Rendite. Sie fließen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Aber es auch eine Geschichte von stärker als erwartet sprudelnden Unternehmensgewinnen und Liquidität. Denn die neuen, leichteren US-Regeln für Banken-Eigenkapital setzt dort gewaltige Summen frei und diese machen sich umgehend auf die Suche nach Rendite. Sie fließen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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