FORTEC Elektronik AG rückt zunehmend in den Fokus des boomenden europäischen Defense-Sektors. Mit einem neuen Großauftrag über rund 4,4 Mio. US-Dollar aus dem sicherheitskritischen Umfeld setzt das Unternehmen ein weiteres Ausrufezeichen im Bereich robuster Stromversorgungslösungen. Besonders spannend für Anleger: Das Management deutet bereits an, dass weitere Projekte aus vergleichbaren Marktsegmenten kurz vor dem Abschluss stehen könnten. Damit könnte FORTEC zu den stillen Profiteuren des weltweiten Aufrüstungs- und Infrastrukturtrends gehören. Defense-Auftrag stärkt Wachstumsfantasie Der Auftrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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