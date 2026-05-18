Der IT-Dienstleister Allgeier hat im ersten Quartal 2026 den Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen und bezogen auf das fortgeführte Geschäft um 9 % auf 87 Mio. Euro gesteigert. Während das bereinigte EBITDA um 2 % auf 9,1 Mio. Euro zulegte, sank das EBITDA leicht auf 8,4 Mio. Euro (Q1 2025: 8,5 Mio. Euro). Nachdem die Zahlen im Vorjahr wegen des Verkaufs einer Sparte noch schwer vergleichbar waren, gewinnt das aktuelle Zahlenwerk an Kontur. Für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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