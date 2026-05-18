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WKN: A2GS63 | ISIN: DE000A2GS633 | Ticker-Symbol: AEIN
Xetra
18.05.26 | 11:39
15,150 Euro
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Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
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ALLGEIER SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALLGEIER SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,00015,20012:22
15,15015,20011:41
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALLGEIER
ALLGEIER SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLGEIER SE15,150-1,94 %
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