Info-Beitrag von Steven Schneider, Smartbroker Holding AG

Rund um das geplante Altersvorsorgedepot gibt es derzeit viele Fragen. Im Mittelpunkt stehen dabei häufig der Renteneintritt, die Gestaltung der Auszahlphase sowie die Rolle von Anleihen und anderen eher stabilen Anlageformen. Insgesamt geht es vor allem um die Frage, wie flexibel das Modell im Ruhestand tatsächlich ist.

Kann ein Altersvorsorgedepot im Rentenbezug noch eröffnet werden?

Nein. Wer bereits eine gesetzliche Altersrente bezieht, kann in der Regel kein Altersvorsorgedepot mehr eröffnen. Ausgenommen sind Personen mit Erwerbsminderungsrente oder Dienstunfähigkeitsrente, die weiterhin berechtigt sein können. Das Konzept richtet sich damit im Wesentlichen an Personen, die sich noch im Vermögensaufbau für den ...

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