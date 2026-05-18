Mitteilung der PANDION AG:

PANDION verkauft Teil des Quartiers am Düsseldorfer Albertussee an GARBE Urban Real Estate

- Es handelt sich dabei um den 4. Bauabschnitt des Projekts PANDION ALBERTUSSEE mit rund 9.300 Quadratmetern Grundstücksfläche

- GARBE Urban Real Estate plant die Realisierung von Mietwohnungen nach dem unternehmenseigenen Konzept URBANROOTS, Baubeginn ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen; Fertigstellung für die zweite Jahreshälfte 2029

- Auf dem 42.000 Quadratmeter großen Gesamtareal des Projekts PANDION ALBERTUSSEE entstehen insgesamt rund 750 Wohneinheiten

Der Kölner Projektentwickler ...

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