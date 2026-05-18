Der aktivistische Investor Elliott Management hat einem Bericht des Wall Street Journal zufolge eine größere Beteiligung an Bio-Rad Laboratories aufgebaut. Ziel sei es offenbar, Druck auf das US-Unternehmen auszuüben, damit Maßnahmen zur Verbesserung der schwachen Börsenentwicklung ergriffen werden. Dabei dürfte insbesondere die Beteiligung an Sartorius in den Fokus rücken.• Elliott steigt bei Bio-Rad ein. • Fokus auf wertvolle Sartorius-Beteiligung. • Sartorius-Aktie legt deutlich zu.Bio-Rad zählt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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