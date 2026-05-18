Nidec sucht den Absprung vom E-Achsen-Geschäft in China und Europa: Dazu will sich der japanische Industriekonzern aus der 2019 mit Partner GAC gegründeten Gemeinschaftsfirma Guangzhou Nidec Auto Drive System zurückziehen. In Europa ist ein Joint Venture mit Stellantis betroffen. Das E-Achsen-Geschäft des Unternehmens besteht hauptsächlich aus zwei Joint Ventures - eines mit GAC in China und eines mit Stellantis in Europa. In China tritt Nidec dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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