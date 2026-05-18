EQS-News: Mainova Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mainova Aktiengesellschaft
|Solmsstr. 38
|60486 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@mainova.de
|Internet:
|https://www.mainova.de/de/ihre-mainova/ueber-uns/investor-relations
|ISIN:
|DE0006553464 , DE0006553407
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2329254 18.05.2026 CET/CEST