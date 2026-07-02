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WKN: A1W514 | ISIN: US11120U1051 | Ticker-Symbol: BXR
Stuttgart
01.07.26 | 15:18
26,600 Euro
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Branche
Immobilien
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
27,20027,80007:28
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACME UNITED
ACME UNITED CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACME UNITED CORPORATION41,6000,00 %
AGF MANAGEMENT LIMITED12,2000,00 %
BANCO BRADESCO SA2,9600,00 %
BANK OF CHINA LTD0,566-0,19 %
BIOPHARMA CREDIT PLC0,8500,00 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC26,6000,00 %
CAMPBELLS COMPANY20,575-0,27 %
CHINA DATANG CORPORATION RENEWABLE POWER CO LTD0,1280,00 %
CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE LIMITED1,3900,00 %
FIRSTGROUP PLC2,260-0,88 %
ICG ENTERPRISE TRUST PLC--
LIAONING PORT CO LTD0,0680,00 %
MOTORPOINT GROUP PLC1,3700,00 %
NORMA GROUP SE17,420-0,68 %
PW MEDTECH GROUP LTD0,1090,00 %
RITHM CAPITAL CORP8,270+0,55 %
S&U PLC22,6000,00 %
SIMPSON MANUFACTURING CO INC185,60+3,75 %
WORKSPACE GROUP PLC3,8400,00 %
XIMEI RESOURCES HOLDING LTD2,4800,00 %
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