Die Q2-Ergebnisse von NORMA liefern weitere Beweise dafür, dass die operative Wende an Fahrt gewinnt. Während der Umsatz weitgehend stabil blieb, verbesserte sich die Rentabilität deutlich und übertraf die Erwartungen klar, unterstützt durch niedrigere Materialkosten, Einsparungen durch NewNORMA und striktere Kostenkontrolle. Die Branche Anwendungen (IA) blieb der Hauptmotor des Wachstums und machte die anhaltende Schwäche im automobilbezogenen M&NE wett, während die regionale Leistung gemischt war, jedoch ermutigende Fortschritte bei den Margen zeigte. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, und wir sind der Ansicht, dass das sich verbessernde Ertragsprofil, zusammen mit einem steigenden Anteil an höher marginierten IA-Umsätzen, langfristig weiteres strukturelles Upside unterstützen sollte. Wir lassen unsere Schätzungen vorerst unverändert und erwarten weiterhin ein stärkeres zweites Halbjahr. Zusätzliche Unterstützung kommt von dem bevorstehenden Aktienrückkauf in Höhe von 208 Millionen EUR, bei dem wir Spielraum für eine Preisgestaltung an der oberen Grenze des berechneten Bereichs von 19,00-23,00 EUR sehen. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 23,00 EUR, was ein Upside von 22% impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/norma-group-se





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