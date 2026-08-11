MAINTAL (dpa-AFX) - Die Schwäche der europäischen Autobauer macht dem Zulieferer Norma Group weiter zu schaffen. Im zweiten Quartal verbuchte der Hersteller wegen Rückgängen in Europa und Währungseffekten einen weiteren Umsatzrückgang um 0,6 Prozent auf knapp 212 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten sprang im Jahresvergleich jedoch von 2,3 auf 7,6 Millionen Euro nach oben, wie Norma am Dienstag in Maintal mitteilte. Vorstandschefin Birgit Seeger sieht das Unternehmen damit auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

So soll der Umsatz in diesem Jahr stagnieren oder allenfalls um bis zu zwei Prozent wachsen. Dabei sollen 2 bis 4 Prozent des Erlöses als bereinigter operativer Gewinn hängen bleiben. Im zweiten Quartal lag diese Marge mit 3,6 Prozent im oberen Bereich der Zielspanne./stw/stk