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WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
11.08.26 | 14:53
1.155,00 Euro
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Maschinenbau
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CANCOM
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CANCOM SE22,400-6,86 %
CARL ZEISS MEDITEC AG30,200+0,67 %
DERMAPHARM HOLDING SE40,3000,00 %
JUNGHEINRICH AG24,800+0,90 %
NORMA GROUP SE18,700-0,53 %
OHB SE244,00+4,95 %
PATRIZIA SE7,570+2,44 %
PNE AG7,980-19,31 %
RENK GROUP AG50,03-0,32 %
RHEINMETALL AG1.155,00+1,12 %
RTL GROUP SA32,050-0,47 %
SALZGITTER AG51,050,00 %
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