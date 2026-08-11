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WKN: 593612 | ISIN: DE0005936124 | Ticker-Symbol: OHB
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11.08.26 | 15:03
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Dow Jones News
11.08.2026 10:51 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/DAX weitet Konsolidierung aus - OHB kommen in SDAX

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX weitet Konsolidierung aus - OHB kommen in SDAX

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet, Die Pattsituation der Bullen und Bären hält an, da Anleger die Entwicklungen im Nahen Osten zunächst abwarten. "Kommentare aus der US-Administration scheinen darauf hinzudeuten, dass sich der Fokus weg von militärischen Schlägen und hin zu ökonomischem Druck verlagert hat", sagt Sally Auld, Chefvolkswirtin der National Australia Bank. "Dennoch sind die vom Iran am Wochenende skizzierten Bedingungen für eine sichere Passage der Schifffahrt durch die Straße [von Hormus] - darunter der Abzug der US-Streitkräfte, das Ende aller Sanktionen sowie die Zahlung von Kriegsreparationen - für jegliches Abkommen mit den USA wahrscheinlich indiskutabel", ergänzt Auld.

Nach der Nullnummer am Vortag handelt der DAX 0,2 Prozent tiefer 26.268 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 tritt mit 6.536 Punkten auf der Stelle. Die Öl-Futures legen nach den kräftigen Gewinnen am Vortag erneut deutlich zu. Ein Barrel der Sorte Brent verteuert sich um 2,2 Prozent auf 89,65 Dollar. Der Goldpreis gibt dagegen einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Am Morgen hatte die Reserve Bank of Australia die Leitzinsen bei 4,35 Prozent wie erwartet bestätigt.

Im Fokus stehen vor allem die für Mittwoch erwarteten Daten zur Verbraucherpreisinflation in den USA und am Donnerstag die US-Erzeugerpreisinflation. Im Vorfeld stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen über die gesamte Laufzeitkurve an, angeführt vom langen Ende.

Gewinnentwicklung europäischer Unternehmen robust

Die europäische Berichtssaison geht auf die Zielgerade und steuert derzeit auf ein Gewinnwachstum von 22,4 Prozent im Jahresvergleich zu. Dies liegt laut Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, deutlich über den von Analysten zu Saisonbeginn erwarteten 14,5 Prozent. Zwar sei ein Großteil des Ergebnisschubs vom Energiesektor getragen worden, doch auch ohne diesen seien die Zuwachsraten zweistellig ausgefallen. Die größten positiven Gewinnüberraschungen hätten Gesundheits-, Versorger- und Finanzwerte geliefert, während die Automobilbranche enttäuscht habe. Insgesamt zeichne die Berichtssaison ein robustes Bild der Ertragskraft europäischer Unternehmen, was den Stoxx-600 Index mittelfristig stützen dürfte.

Für die Aktie von TAG Immobilien geht es nach einem anfänglichen Plus nun 1,0 Prozent nach unten. Positiv werten die Jefferies-Anlysten, dass TAG nun für den operativen Gewinn (FFO I) den oberen Bereich der Prognosespanne von 187 bis 197 Millionen Euro anstrebt. Auf der anderen Seite habe sich das flächenbereinigte Mietwachstum in Deutschland verlangsamt, zudem sei die Leerstandsquote in Deutschland im Quartalsvergleich gestiegen.

Cancom verlieren 3,5 Prozent. Als "verstimmend" stuft ein Marktteilnehmer den Umsatzrückgang im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr ein. Hier hätte man sich, vor allem nach der Geschäftsentwicklung bei Bechtle, mehr erhofft. Der bestätigte Ausblick sei in der Folge leicht ambitioniert, das zweite Halbjahr müsse nun liefern.

Nach guten Zahlen geht es für die Aktie von Alcon in der Schweiz um 3,5 Prozent nach oben. Für die Vontobel-Analysten zeigen die Ergebnisse für das zweite Quartal sowohl Licht als auch Schatten. Der Umsatz und die Kernmargen hätten sich verbessert, getrieben von den Bereichen Equipment und Ocular Health. Der Bereich Implantate sei hingegen schwach geblieben. Der Ausblick sei teilweise angehoben worden.

Die Aktien von Klöckner müssen den SDAX verlassen und werden durch OHB (+0,7%) ersetzt. Dies teilte der Index-Betreiber Stoxx am Montagabend mit. Grund dafür sei das Delisting nach der Übernahme des Stahlhändlers durch das US-Unternehmen Worthington Steel auf der einen Seite. Aber auch die jüngte Kapitalerhöhung plus Platzierung in OHB hat das Schattendasein der Aktie - mit Blick auf den Freefloat - beendet. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.536,27  +0,0    0,65    6.535,62      12,9 
Stoxx-50        5.540,07  -0,0   -0,94    5.541,01      12,6 
DAX          26.268,38  -0,2   -55,50    26.323,88      7,3 
MDAX          32.133,17  -0,4  -117,97    27.039,42      4,9 
TecDAX         4.066,29  -0,0   -1,13    3.091,28      12,3 
SDAX          18.446,86  -0,5   -93,68    13.062,07      7,4 
FTSE          10.831,55  -0,3   -30,95    10.862,50      9,1 
CAC           8.705,28  -0,2   -20,75    8.726,03      6,8 
SMI          14.584,56  -0,3   -49,14    14.633,70      9,9 
ATX           6.610,12  -0,7   -43,03    6.653,15      24,1 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr 
EUR/USD          1,1531  -0,1  -0,0011     1,1542     1,1550 
EUR/JPY          183,75  -0,1  -0,1100     183,86    183,6200 
EUR/CHF          0,9353  +0,0   0,0001     0,9352     0,9342 
EUR/GBP          0,8543  -0,1  -0,0004     0,8547     0,8541 
USD/JPY          159,33  +0,0   0,0300      159,3    158,9400 
GBP/USD          1,3496  -0,1  -0,0007     1,3503     1,3519 
USD/CNY          6,7467  +0,0   0,0015     6,7452     6,7452 
USD/CNH          6,7483  +0,0   0,0021     6,7462     6,7460 
AUS/USD          0,7048  -0,1  -0,0004     0,7052     0,7064 
Bitcoin/USD      64.048,59  -0,1   -63,73    64.112,32   64.528,77 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nysamex        83,97  +2,2    1,84      82,13 
Brent/ICE         89,65  +2,2    1,93      87,72 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.365,03  -0,5   -23,47    4.388,50 
Silber           64,64  -1,7   -1,10      65,74 
Platin         1.745,70  -0,4   -7,30    1.753,00 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

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August 11, 2026 04:17 ET (08:17 GMT)

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Achtung, Korrektur!
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