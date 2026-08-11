Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der TAG Immobilien AG vom 11.08.2026:Übersicht zum Vermietungsgeschäft - gestiegener FFO I, starke operative Entwicklung und Portfoliowachstum führen zu FFO I 2026e am oberen Ende der PrognosespanneDie ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026 stellten für die TAG Immobilien AG (TAG) eine überaus erfolgreiche erste Jahreshälfte dar. Der FFO I, der das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen umfasst, stieg im ersten Halbjahr 2026 deutlich auf EUR 100,2 Mio. und lag damit 9% über dem Vorjahreswert (H1 2025: EUR 91,6 Mio.). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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