Dermapharm Holding (DMP) berichtete für das erste Halbjahr 2026 von einem Umsatz von 591 Mio. EUR, was leicht über den Konsensschätzungen liegt, während das bereinigte EBITDA von 163,2 Mio. EUR weitgehend im Einklang mit unseren Schätzungen von 164,5 Mio. EUR steht. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich im Jahresvergleich um 1,8 Prozentpunkte auf 27,6 %, obwohl die implizierte Rentabilität im zweiten Quartal auf 26,6 % zurückging. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatz von 1,18-1,22 Mrd. EUR und einem bereinigten EBITDA von 331-341 Mio. EUR, was auf ein stärkeres Margenprofil im zweiten Halbjahr hindeutet. Wir lassen unsere Schätzungen und das Kursziel von 49,50 EUR unverändert. Nach der aktienkursbedingten Schwäche im Zusammenhang mit der BaFin hat sich das Aufwärtspotenzial ausreichend erweitert, um Dermapharm von HOLD auf BUY hochzustufen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/dermapharm-holding-se
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