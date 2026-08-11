Nach dem Auf und Ab der vergangenen Handelstage führt die Rheinmetall-Aktie den DAX am Dienstag an. Übergeordnet ist die Erholungsbewegung nach wie vor intakt und der Blick geht nach oben. Für neuen Schwung sorgt dabei die RBC, die den DAX-Titel mit einem attraktiven Kursziel neu in die Bewertung aufgenommen hat.Analyst Colin Moody von der kanadischen Bank hat für den Rüstungskonzern ein Ziel von 1.600 Euro ausgegeben und die Einstufung mit "Outperform" neu gestartet. Er rechnet bis 2030 mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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