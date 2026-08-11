Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der PNE AG vom 10.08.2026:Angesichts aktueller Medienberichte stellt die PNE AG in Bezug auf den von ihr initiierten, strukturierten Prozess der Investorensuche für den Erwerb von bis zu 100 Prozent ihrer Aktien klar, dass das erhaltene Marktinteresse darauf hindeutet, dass die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE-Aktie liegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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