© Foto: wO-ChatGPTDie britische Primary Health Properties vermietet Arztpraxen und Gesundheitszentren und erhöht seit 30 Jahren die Dividende. Hohe Sicherheit und enorme Rendite - wo ist der Haken?Nachdem wir in der vergangenen Woche Zoetis, den sehr günstig bewerteten US-Spezialisten für Tiergesundheit, genauer unter die Lupe genommen haben, wenden wir uns im Dividenden-Radar in dieser Woche dem Immobiliensektor zu. Mit Primary Health Properties, kurz PHP, steht ein britischer Gesundheitsimmobilienwert im Fokus, der zum einen sehr defensiv wirkt, zum anderen aber enorm hohe Ausschüttungen bietet. PHP vermietet keine klassischen Büros, die unter Homeoffice leiden. Das Unternehmen besitzt Arztpraxen, …
Enthaltene Werte: US7561091049,EU0009653XXX,US98978V1035,GB00BYRJ5J14Den vollständigen Artikel lesen
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