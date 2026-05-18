Technoprobe - was erstmal wie ein DJ-Name klingt, ist eigentlich eine Firma, die Computerchips testet und die niemand auf dem Schirm hatte (bis vor kurzem). Der Kurs verzeichnet seit dem 13. Mai einen Anstieg von rund +130% YTD, also seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Bei immer mehr Investoren kribbelt es unter den Fingern beim Anblick des Hidden Champions. Ist Technoprobe nur ein Momentum-Trade und wie viel Aufwärtspotenzial steckt noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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