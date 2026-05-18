© Foto: wO-GeminiDer DAX steuert auf ein Rekordquartal zu, trotz Konjunkturkrise und Iran-Konflikt. Im Q3 wird ein Gewinnsprung von 28 Prozent erwartet. Dies sind die überraschenden Gewinner.Wer sich die nackten Zahlen der börsennotierten Elite im DAX genauer ansieht, reibt sich verwundert die Augen. Trotz geopolitischer Konflikte und Ölpreis-Explosion schalten die deutschen Groß-Konzerne nicht etwa in den Rückwärtsgang, sondern zündet den Gewinnturbo. Für das dritte Quartal 2026 prognostiziert der Marktkonsens ein monumentales Gewinnwachstum von 28 Prozent im Jahresvergleich. Es ist ein Phänomen, das an den Märkten gleichermaßen Euphorie und tiefe Skepsis auslöst. Hinter diesem scheinbaren Widerspruch …Den vollständigen Artikel lesen
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