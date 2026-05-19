Die Glaubwürdigkeitslücke: Warum der Markt diese Chance (noch) nicht einpreist

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Stellen Sie sich ein Unternehmen mit einer Dual-Jurisdiktions-Strategie vor, das auf die Clarion-Clipperton-Zone und die EEZ der Cookinseln abzielt. Es verfügt über einen aktiven NOAA-Antrag auf Explorationslizenz.

Verbreitet im Auftrag von: Deep Sea Minerals Corp.



Es hat ein formelles Angebot an das U.S. Defense Industrial Base Consortium für verteidigungsrelevantes Nickel eingereicht. Sein Strategic Advisor ist der ehemalige CFO des US-Energieministeriums. Sein VP Exploration ist ein ehemaliger DOE-F&E-Berater. Sein CEO verbrachte über 25 Jahre damit, Tiefsee-Explorationsportfolios bei ConocoPhillips, BP und Talisman Energy zu leiten.

Stellen Sie sich nun vor, dieses Unternehmen wird mit ungefähr 43 Mio. CAD bewertet.

Die Lücke zwischen dem, was dieses Unternehmen eingereicht hat, und dem, was der Markt derzeit bewertet, ist nicht zufällig. Sie ist das Produkt eines spezifischen und gut dokumentierten Phänomens namens Glaubwürdigkeitslücke, und zu verstehen, wie sie funktioniert und wie sie sich schließt, ist der Kern des Investierens in Micro-Cap-Rohstoffunternehmen.

Deep Sea Minerals Corp - (WKN: A420P7)

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Das Micro-Cap-Problem

Kleine Unternehmen werden nicht ineffizient bewertet, weil ihre Geschäfte schlecht sind. Sie werden ineffizient bewertet, weil die Preisbildungsmechanismen des Marktes für große Unternehmen ausgelegt sind.



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Institutionelle Beschränkungen. Institutionelle Investoren (die Kapitalpools, die die Preise der meisten Aktien bestimmen) haben strukturelle Beschränkungen, die sie daran hindern, Micro-Caps zu besitzen. Ein Fonds mit 10 Milliarden US-Dollar kann kein bedeutendes Engagement in einem Unternehmen mit 43 Mio. CAD Marktkapitalisierung halten. Die Position wäre zu klein, um die Rendite des Fonds zu beeinflussen. Also überspringt der Fonds sie. Über den gesamten institutionellen Markt hinweg werden aus genau diesem Grund tausende Micro-Caps übersprungen.

Keine Sell-Side-Coverage. Investmentbanken bezahlen Analysten dafür, Unternehmen zu beobachten, die Investmentbanking-Einnahmen generieren: Handelsprovisionen, Underwriting-Gebühren, Beratungsmandate. Micro-Caps generieren davon fast nichts. Deshalb wird die Analystenabdeckung nie gestartet.

Keine Mainstream-Medien. Wenn ein Unternehmen weder Sell-Side-Coverage noch institutionelle Investoren hat, haben Finanzjournalisten keine offensichtlichen Quellen zum Zitieren, keine Earnings Calls zum Verfolgen und keine Kurszielanpassungen zum Beobachten. Die Berichterstattung erscheint nie.

Privatanleger folgen den Medien. Die meisten individuellen Investoren recherchieren Micro-Caps nicht direkt. Sie reagieren auf das, was CNBC zeigt oder was ihre Brokerage-App hervorhebt. Wenn ein Micro-Cap über diese Kanäle nie auftaucht, gelangt er nie in den Betrachtungskreis der Privatanleger.

Der kumulative Effekt ist, dass Micro-Caps, selbst gut geführte mit legitimer strategischer Positionierung, in einer Art informationeller dunkler Materie existieren. Das Unternehmen ist real. Die These ist real. Die Einreichungen sind real. Aber die Preisbildungsmechanismen, die diese Realitäten in Marktbewertungen übersetzen, reichen einfach nicht so weit nach unten im Marktkapitalisierungsspektrum.

Das "Klingt zu groß"-Problem

Die zweite Ebene der Glaubwürdigkeitslücke ist narrativbasiert.

Narrative rund um Tiefseebergbau klingen oft übertrieben, selbst wenn sie korrekt sind. "21 Milliarden trockene Tonnen Knollen auf dem Meeresboden."¹ "Die CCZ enthält mehr Nickel als alle terrestrischen Landreserven zusammen." "Executive Order 14285 erklärt Meeresbodenmineralien zu einer Priorität der nationalen Sicherheit."² "12 Milliarden US-Dollar für einen Vorrat an kritischen Mineralien zugesagt."³

Jede einzelne dieser Aussagen ist faktisch korrekt und belegt. Und jede einzelne löst, wenn sie von einem Investor gelesen wird, der dem Sektor zum ersten Mal begegnet, automatisch eine skeptische Reaktion aus.

Dies ist ein gut dokumentierter kognitiver Bias. Wenn eine Story zu groß klingt, neigen Menschen automatisch dazu, sie abzuwerten. Dieselbe Heuristik führt systematisch dazu, dass der kleine Anteil legitimer Stories unterbewertet wird, die zufällig ähnlich klingen wie die unglaubwürdigen.

Tiefseebergbau weist derzeit jedes Merkmal dieses "klingt zu groß"-Abschlags auf. Die Ressourcenschätzungen sind enorm. Die politische Einordnung ist auf nationale Sicherheit ausgerichtet. Das Nachfragewachstum ist aggressiv. Laut Mordor Intelligence wird der globale Tiefseebergbau-Markt voraussichtlich von 4,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 65,56 Milliarden US-Dollar bis 2034 wachsen.

Die Glaubwürdigkeitslücke dreht sich nicht darum, ob die Fakten wahr sind. Sie dreht sich darum, ob der durchschnittliche Investor sie beim ersten Kontakt glaubt. Die meisten tun das nicht. Die meisten Investoren benötigen mehrere bestätigende Datenpunkte, bevor sie ihre bisherigen Annahmen anpassen.

Genau in dieser Verzögerung bei der Anpassung des Glaubens liegt die Fehlbewertung.

Deep Sea Minerals Corp - (WKN: A420P7)

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Der Technologieabschlag

Die dritte Ebene ist der Abschlag für eine "unerprobte Industrie".

Kommerzieller Tiefseebergbau im großtechnischen Maßstab wurde bislang nirgendwo auf der Welt in voller kontinuierlicher Produktion umgesetzt. Pilot-Sammelsysteme wurden getestet, und die Technologie wurde im technischen Maßstab demonstriert. Doch eine Produktion im vollständigen industriellen Maßstab muss erst noch bewiesen werden.

Das ist ein echter Faktor, den man berücksichtigen muss. Allerdings ist der Abschlag, den der Markt ansetzt, größer als das tatsächliche Technologieprofil rechtfertigt, und zwar aus zwei Gründen.

Erstens ist die zugrunde liegende Technologie in benachbarten Industrien ausgereift. Tiefseebergbau nutzt dynamisch positionierte Schiffe, Steigrohrsysteme, Unterwasserrobotik und ROVs, Technologien, die über fünf Jahrzehnte Offshore-Öl- und Gasförderung in ebenso tiefen oder noch tieferen Gewässern verfeinert wurden. Die Sammelfahrzeuge sind neuartig, aber die operative Plattform ist gut verstanden.

Zweitens ist die politisch getriebene Nachfrageseite bestätigt. Selbst wenn die Skalierung von Pilot- zu kommerzieller Produktion Schwierigkeiten mit sich bringt, ist die Käufernachfrage nach dem Output strukturell etabliert. Stand 2024 produzierte China über 90% des Anodenmaterials, zwei Drittel des nickelbasierten Kathodenmaterials und 80% aller globalen Batteriezellen.4 Das Pentagon hat eine spezifische Ausschreibung für verteidigungsrelevantes Nickel veröffentlicht.5 Project Vault hat 12 Milliarden US-Dollar zugesagt.6 NDAA Section 854 tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.7 Das Nachfragesignal ist nicht spekulativ.

Erfahrene Investoren trennen Technologierisiko von Nachfragerisiko. Diejenigen, die das tun, sind bereit, das Risiko der Technologieskalierung zu tragen, weil sie verstehen, dass die Nachfrageseite nicht die Variable ist, die die These scheitern lässt.

Der Markt neigt dazu, diese beiden Variablen zu einem einzigen Abschlag für "Frühphasen-Skepsis" zusammenzufassen. Genau diese Zusammenfassung ist für den disziplinierten Investor das gesamte Setup. Die Nachfrage ist durch Gesetze, Executive Orders und zugesagte 12 Milliarden US-Dollar Kapital bestätigt. Die Technologie ist inkrementelle Ingenieursarbeit, aufgebaut auf fünf Jahrzehnten Offshore-Öl- und Gastechnologie. Der kombinierte Abschlag, den der Markt ansetzt, ist größer, als jedes dieser Risiken einzeln rechtfertigen würde.

Wie sich Glaubwürdigkeitslücken schließen

Die Glaubwürdigkeitslücke ist nicht dauerhaft. Sie ist ein vorübergehender Zustand, der sich schließt, wenn bestimmte Katalysatoren die Preisbildungsmechanismen dazu zwingen, ihre Bewertung anzupassen.

Die strukturelle Ebene schließt sich, wenn ein Unternehmen institutionelle Schwellen überschreitet: ein Dual Listing, eine höhere Marktkapitalisierung, eine strategische Partnerschaft oder der Beginn einer Analystenabdeckung. Jede dieser Entwicklungen bringt einen Micro-Cap in den Betrachtungskreis institutioneller Investoren.

Die narrative Ebene schließt sich, wenn externe Bestätigung nicht mehr ignoriert werden kann: eine bedeutende politische Ankündigung, eine Schlagzeilen-Transaktion oder ein Regierungsauftrag. Der politische Unterbau hat sich schnell aufgebaut. Executive Order 14285 im April 2025, NOAAs konsolidierte Lizenzierungsregel im Januar 2026, die 12 Milliarden US-Dollar von Project Vault im Februar 2026, die erste NOAA-"Substantial Compliance"-Feststellung im März 2026, Kongressanhörungen im ersten Quartal 2026 und ein bilateraler Vertrag zwischen den USA und Japan im April 2026.8 ? ¹° ¹¹ ¹²

Die technologische Ebene schließt sich, wenn kommerzielle Produktion im industriellen Maßstab nachgewiesen wird oder wenn ein glaubwürdiger Betreiber kurzfristige kommerzielle Produktion ankündigt. Dies ist der am spätesten eintretende Katalysator und führt typischerweise zur größten Neubewertung.

Investoren, die sich früh innerhalb der Glaubwürdigkeitslücke positionieren, akzeptieren zwischenzeitliche Volatilität im Austausch dafür, vor dem Eintreffen dieser Katalysatoren mit einem Abschlag bewertet zu werden.

SEAS: Mit jeder Einreichung wird die Lücke kleiner

Für Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) sind die Katalysatoren, die die Glaubwürdigkeitslücke schließen könnten, klar erkennbar.

Regulatorische Katalysatoren. Der am 23. März 2026 eingereichte NOAA-Antrag auf Explorationslizenz unterliegt einer Prüfung, einschließlich öffentlicher Stellungnahmen und behördenübergreifender Konsultationen.¹³ Am 9. März 2026 bestätigte NOAA, dass der erste konsolidierte Antrag unter dem neuen Rahmen die Schwelle der "Substantial Compliance" erfüllt hat und damit die Verfahrensvorlage festlegte.¹4 SEAS (WKN: A420P7) befindet sich in derselben Warteschlange, vor demselben Prüfungsteam und arbeitet nach derselben Vorlage.

Cookinseln-Katalysatoren. Die am 8. April 2026 gegründete hundertprozentige Tochtergesellschaft ist positioniert, Konzessionsanträge in der EEZ der Cookinseln zu verfolgen, einem der etabliertesten regulatorischen Rahmenwerke für Meeresbodenmineralien im Pazifik, gestützt auf jahrzehntelange wissenschaftliche Daten und inzwischen formell mit den US-Sicherheitszielen für kritische Mineralien abgestimmt.¹5 ¹6

Katalysatoren für Verteidigungsfinanzierung. Das am 20. März 2026 eingereichte DIBC-RPP eröffnet einen Weg zu nicht verwässernder Finanzierung durch das Department of War.¹7 Das Mandat des DIBC umfasst ausdrücklich die Finanzierung qualifizierter Auftragnehmer für die Versorgung mit verteidigungsrelevanten Mineralien.¹8

Management-Katalysatoren. Die Einstellungsphase im April 2026 brachte institutionelle Glaubwürdigkeit in einem Tempo, das für Micro-Cap-Rohstoffunternehmen ungewöhnlich ist: den ehemaligen DOE-CFO John G. Vonglis als Strategic Advisor (6. April),¹? Dan McConnell als VP Exploration (13. April)²° und Anthony Zelen in den Vorstand (15. April).²¹

Sektor-Katalysatoren. Unabhängig von den eigenen Maßnahmen von SEAS (WKN: A420P7) verstärken sich die Ereignisse auf Sektorebene weiter. Das Engagement des Kongresses nimmt zu. Verbündete Regierungen sagen Milliardenbeträge zu. Die NOAA-Pipeline bearbeitet zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten wieder Anträge.

Die Kapitalstruktur unterstützt die These: etwa 23,9 Millionen ausstehende Aktien unverwässert, 24,9 Millionen vollständig verwässert, kein historischer Warrant-Überhang und eine Kapitalaufnahme über 4,22 Mio. CAD. Sollte der DIBC-Vorschlag voranschreiten, käme nicht verwässernde staatliche Finanzierung ins Spiel, ohne Eigenkapitalverwässerung.

SEAS (WKN: A420P7) wird zum 18. Mai 2026 mit ungefähr 43 Mio. CAD bewertet.

Märkte belohnen frühe Überzeugung

Sobald ein Unternehmen alle drei Ebenen der Glaubwürdigkeitslücke überwunden hat (institutionelle Abdeckung, narrative Bestätigung und kommerzieller Nachweis), spiegelt die Bewertung die geschlossene Lücke bereits wider. Die asymmetrische Chance wurde dann in Konsensbewertung umgewandelt.

Der Micro-Cap, "von dem niemand gehört hatte", ist genau der Micro-Cap, der verfügbar war, bevor Sell-Side-Analysten mit der Abdeckung begannen. Der "spekulative Junior", der zu einem strategischen Übernahmeziel wurde, war spekulativ, bis zu dem Moment, in dem er es nicht mehr war.

Die Glaubwürdigkeitslücke existiert. Sie ist beobachtbar. Die Katalysatoren, die sie schließen könnten, sind identifizierbar und in mehreren Fällen bereits in Bewegung. Die regulatorischen Schienen haben gerade gezeigt, dass sie funktionieren. Der politische Unterbau wird stärker, nicht schwächer. Das Team steht bereit.

Märkte belohnen keine Gewissheit. Sie belohnen frühe Überzeugung.



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Quellen

1.) https://pubs.usgs.gov/publication/70231662

2.) https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/unleashing-americas-offshore-critical-minerals-and-resources/

3.) https://www.exim.gov/news/week-review-project-vault-and-strategic-critical-mineral-reserve 4.) https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=6530

5.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/

6.) https://www.exim.gov/news/week-review-project-vault-and-strategic-critical-mineral-reserve 7.) https://www.crowell.com/en/insights/client-alerts/dod-expands-restrictions-on-supply-chain-for-certain-magnets-tantalum-and-tungsten

8.) https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/unleashing-americas-offshore-critical-minerals-and-resources/

9.) https://www.noaa.gov/news-release/noaa-accelerates-permitting-timeline-for-deep-seabed-mining-applications

10.) https://www.exim.gov/news/week-review-project-vault-and-strategic-critical-mineral-reserve 11.) https://www.fool.com/investing/2026/04/05/the-metals-company-inc-just-got-incredible-news-fr/ 12.) https://www.fool.com/investing/2026/04/22/from-trump-executive-orders-to-congressional-heari/ 13.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

14.) https://www.fool.com/investing/2026/04/05/the-metals-company-inc-just-got-incredible-news-fr/ 15.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/08/3269997/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-ESTABLISHES-COOK-ISLANDS-SUBSIDIARY-TO-ADVANCE-CONCESSION-APPLICATION-PROCESS.html

16.) https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/02/2026-critical-minerals-ministerial

17.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/

18.) https://www.dibconsortium.org/

19.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/06/3268352/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-APPOINTS-FORMER-DEPARTMENT-OF-ENERGY-CFO-JOHN-G-VONGLIS-AS-STRATEGIC-ADVISOR.html

20.) https://www.manilatimes.net/2026/04/13/tmt-newswire/globenewswire/deep-sea-minerals-corp-appoints-dan-mcconnell-as-vice-president-of-exploration/2318990

21.) https://www.irw-press.com/en/news/deep-sea-minerals-corp-appoints-anthony-zelen-to-the-board-of-directors_83779.html?isin=CA24378A1012

Haftungsausschluss

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Artikel enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten der Deep Sea Minerals Corp. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch Wörter oder Formulierungen wie "kann", "könnte", "wird", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "anzeigen", "anstreben", "glauben", "vorhersagen" oder "wahrscheinlich" sowie deren Verneinungen oder grammatikalische Variationen oder andere ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, die dazu bestimmt sind, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Deep Sea Minerals Corp. hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Grundlage ihrer aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends erstellt, von denen sie glaubt, dass sie ihre finanzielle Lage, ihre Betriebsergebnisse, ihre Geschäftstätigkeit, ihre Perspektiven und ihren Finanzierungsbedarf beeinflussen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Artikel umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien der Deep Sea Minerals Corp., die potenzielle Erlangung von Explorations- oder Abbaurechten für Meeresbodenmineralien sowie die potenzielle Annahme der von Deep Sea Minerals Corp. eingereichten Antwort auf die Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium und die daraus resultierenden Vorteile.

Diese zukunftsgerichteten Informationen sowie andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen der Deep Sea Minerals Corp. unter Berücksichtigung ihrer Erfahrungen und Wahrnehmungen historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die sie derzeit unter den gegebenen Umständen als angemessen und vernünftig erachtet. Trotz eines sorgfältigen Prozesses zur Erstellung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann nicht gewährleistet werden, dass die zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen zutreffend sind. Wesentliche Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen und den Erwartungen des Managements zugrunde liegen, umfassen unter anderem Annahmen hinsichtlich der günstigen Entwicklung der operativen Bedingungen; des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen oder Zustimmungen Dritter zu günstigen Bedingungen; der Verfügbarkeit von Ausrüstung; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern; Wechselkurs- und Zinsentwicklungen; der Auswirkungen des Wettbewerbs; der Veränderungen und Trends in der Branche der Deep Sea Minerals Corp. und der globalen Wirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., ihren Marktanteil auszubauen; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Schlüsselpersonal zu halten; Transaktionsmöglichkeiten, Explorationspotenzial sowie Edelmetallpreise.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen, die Deep Sea Minerals Corp. zum Zeitpunkt dieses Dokuments als angemessen und vernünftig erachtet hat. Sie unterliegen zudem bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die erzielten Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Risikofaktoren und Unsicherheiten, die unter "Risk Factors" in der CSE-Listing-Erklärung (Form 2A) von Deep Sea Minerals Corp. vom 19. Januar 2026 (die "Listing-Erklärung") beschrieben sind, sowie Kapitalanforderungen und Finanzierungsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; regulatorische Genehmigungen für die Produktion; Risiken im Zusammenhang mit Ressourcen- und Eigentumsrechten; fortlaufende operative Verluste; allgemeine Geschäftsrisiken; rechtliche, politische und gesellschaftliche Instabilität; umfangreiche staatliche Regulierung; operative Risiken der Unterwasserentwicklung; Naturgefahrenrisiken; Risiken der Vermögensbeschlagnahme oder des erzwungenen Verkaufs; Ausfall von Ausrüstung und technologische Überalterung; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Abhängigkeit von Beratern und Auftragnehmern; Risiken im Zusammenhang mit strategischen Veränderungen und Restrukturierungen; unsichere Marktnachfrage nach Mineralien; Verzögerungen beim Verkauf und bei der Verwertung von Mineralien; Unsicherheit von Mineralressourcenschätzungen; zusätzliche Faktoren, die Ressourcenschätzungen beeinflussen; unzureichender Versicherungsschutz; Risiken aus Rechtsstreitigkeiten; Anfälligkeit für Leerverkäufe; sowie Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsausweitung und Integration. Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die oben genannten Risiken, Unsicherheiten, Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen sowie die im Abschnitt "Risk Factors" der Listing-Erklärung näher beschriebenen Punkte sollten von den Lesern sorgfältig berücksichtigt werden.

Obwohl Deep Sea Minerals Corp. versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, können weitere Risikofaktoren bestehen, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die es derzeit als nicht wesentlich erachtet, die jedoch ebenfalls dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen, die nur zum Zeitpunkt dieses Artikels gelten. Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieses Dokuments dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer soweit dies nach geltendem kanadischem Wertpapierrecht erforderlich ist.

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Die Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp, Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um Entwicklungsmaßnahmen zu rechtfertigen, und/oder die Fähigkeit, Entwicklungsarbeiten zu beginnen und abzuschließen sowie kommerzielle Produktionsaktivitäten in einem seiner Projekte aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dazu gehören unter anderem der Erfolg der Exploration, die Sicherung von Finanzierungen für alle Phasen der Exploration, Entwicklung und kommerziellen Förderung, die Angemessenheit der Infrastruktur, die geologischen und metallurgischen Eigenschaften der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Verarbeitungstechnologien und -kapazitäten, die Verfügbarkeit von Lagerkapazitäten, Angebot und Nachfrage nach Gold und anderen Mineralien, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Einrichtungen zur Durchführung und zum Abschluss der Entwicklungsarbeiten, die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie Bergbau- und Verarbeitungsausrüstung, technologische und ingenieurtechnische Probleme, Unfälle, Sabotage- oder Terrorakte, zivile Unruhen und Proteste, Wechselkursschwankungen, regulatorische Änderungen, Wasserverfügbarkeit, die Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte, die Erlangung erforderlicher Genehmigungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Änderungen von Regierungen oder staatlichen Richtlinien in Bezug auf Exploration, Entwicklung und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

Darüber hinaus können Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn sie zuvor in Machbarkeitsstudien als tragfähig eingestuft wurden. Daher besteht trotz positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Deep Sea Minerals Corp die Entwicklung nicht abschließen und den kommerziellen Bergbaubetrieb auf einer oder mehreren Liegenschaften nicht aufnehmen kann, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die zukünftigen Aussichten des Unternehmens haben könnte.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Deep Sea Minerals Corp verbundenen Risiken wird auf die Risikofaktoren verwiesen, die im Canadian Securities Exchange Form 2A - Listing Statement vom 19. Januar 2026 (das "Listing Statement") sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die im SEDAR+-Profil von Deep Sea Minerals Corp unter www.sedarplus.ca..verfügbar sind.

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Wir empfehlen den Lesern, umsichtig zu investieren und die Anleger- und Emittenteninformationen auf den Websites der United States Securities and Exchange Commission (SEC) zu prüfen. Die SEC hat eine investorenorientierte Website eingerichtet, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und Betrug zu vermeiden: www.investor.gov. Einreichungen börsennotierter Unternehmen können unter www.sec.gov und/oder bei der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) unter www.finra.org. eingesehen werden. FINRA veröffentlicht außerdem Informationen zum verantwortungsvollen Investieren auf ihrer Website: www.finra.org/Investors/index.htmI.

Einkommens-Haftungsausschluss: Die hier verwendeten Erfahrungsberichte und Beispiele stellen außergewöhnliche Ergebnisse dar und sind möglicherweise nicht auf den durchschnittlichen Käufer übertragbar. Sie sollen weder darstellen noch garantieren, dass jemand durch die Nutzung unserer Dienstleistungen gleiche oder ähnliche Ergebnisse erzielt. Die Nutzung unserer Informationen sollte auf Ihrer eigenen sorgfältigen Prüfung beruhen, und Sie stimmen zu, dass unser Unternehmen nicht für den Erfolg oder Misserfolg Ihres Geschäfts haftet, der direkt oder indirekt mit der Nutzung unserer Informationen zusammenhängt.

Wie bei jedem Geschäft können Ihre Ergebnisse variieren und hängen von Ihren individuellen Fähigkeiten, Ihrer Geschäftserfahrung und Ihrem Fachwissen ab. Es gibt keine Garantien hinsichtlich des Erfolgs, den Sie erzielen können. Einkommensangaben unserer Kunden sind lediglich Schätzungen ihrer Einnahmen; es gibt keine Garantie, dass Sie diese Einkommensniveaus erreichen. Durch die Nutzung unserer Informationen akzeptieren Sie das Risiko, dass diese Gewinn- und Verlustangaben von Person zu Person unterschiedlich ausfallen. Es gibt keine Garantie, dass Beispiele früherer Gewinne in der Zukunft wiederholt werden können. Im Geschäftsleben und im Internet bestehen unbekannte Risiken, die wir nicht vorhersehen können und die die Ergebnisse beeinflussen können. Daher können wir weder Ihre zukünftigen Ergebnisse noch Ihren Erfolg garantieren und übernehmen keine Verantwortung für Ihr Handeln.

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Diese Veröffentlichung ist eine Marketingkommunikation und Teil einer Werbekampagne des Emittenten Deep Sea Minerals Corp und richtet sich an erfahrene sowie spekulationsorientierte Investoren.

Die vorliegende Mitteilung darf unter keinen Umständen als unabhängige Finanzanalyse oder gar als Anlageberatung angesehen werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen, die die Objektivität des Verfassers beeinträchtigen können (siehe Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte" unten).

Die angegebenen Preise für die besprochenen Wertpapiere entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den Schlusskursen des letzten Handelstages vor der jeweiligen Erstveröffentlichung.

Interessen / Interessenkonflikte

Der Distributor erhält vom Emittenten eine feste Vergütung für die Verbreitung dieser Marketingkommunikation. Der Distributor und/oder mit ihm verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten oder dessen Aktionären beauftragt, diese Marketingkommunikation zu erstellen. Aufgrund dieser Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Kommunikation nicht gewährleistet. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt seitens des Distributors und des verantwortlichen Redakteurs dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kunden (Dritte) der Veröffentlichung durch den Distributor, deren Organe, bedeutende Aktionäre sowie verbundene Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an dem in dieser Mitteilung besprochenen Emittenten halten können. Diese Kunden und Dritten könnten beabsichtigen, diese Wertpapiere im direkten Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu veräußern und von steigenden Kursen und Handelsvolumina zu profitieren oder jederzeit zusätzliche Wertpapiere zu erwerben.

Der Distributor handelt daher in Zusammenarbeit mit und im Auftrag von vergüteten Dritten, die möglicherweise bedeutende Beteiligungen an dem besprochenen Emittenten halten. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Weder der Distributor noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Kauf- oder Verkaufsaktivitäten beteiligt. Der Emittent hat ebenfalls keinen Einfluss auf solche potenziellen Transaktionen durch Kunden und Dritte.

Dem Distributor ist es untersagt, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit diesen zu handeln. Der Distributor der Kommunikation hält weder direkt noch indirekt (zum Beispiel über verbundene Unternehmen oder in abgestimmter Weise) Anteile an dem besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Distributors für diese Kommunikation weder direkt mit Finanztransaktionen noch mit Börsenumsätzen oder Vermögensverwaltungsgebühren verknüpft.

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Emittent: Deep Sea Minerals Corp

Datum der Erstveröffentlichung: 05.19.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 6:30 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt die Kommunikation gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Research-Dokumente und sonstigen Unterlagen richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.), Analysen sowie Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller aus Sicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren, entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Häuser und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es im Zeitraum der Empfehlung zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Emittent der höchstmöglichen Risikoklasse für Aktien zuzuordnen ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist derzeit noch unzureichend, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus können künftig notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die sich nachteilig auf Investoren auswirken können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings bzw. der Einstellung des Börsenhandels.

Die vom Distributor auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch ist eine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung der Aussagen oder der Aktiendiskussionen für eigene Anlageentscheidungen entstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.

Wir weisen darauf hin, dass Investitionen in Aktien stets mit Risiken verbunden sind. Jede Transaktion mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder anderen Finanzprodukten ist mit äußerst hohen Risiken verbunden. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen können erhebliche Kursverluste eintreten, im schlimmsten Fall bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Bei derivativen Finanzprodukten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens ebenso hoch wie bei Small-Cap-Aktien, und selbst große in- und ausländische Aktien können erhebliche Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden. Vor jeder Anlageentscheidung sollten Sie zusätzlichen Rat einholen, beispielsweise bei Ihrer Bank oder einem vertrauenswürdigen Berater.

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Alle Aussagen in diesem Bericht zum Emittenten, mit Ausnahme historischer Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen, die aufgrund erheblicher Unsicherheiten möglicherweise nicht eintreten. Die Aussagen des Verfassers unterliegen Unsicherheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es besteht keine Sicherheit oder Garantie dafür, dass die getroffenen Prognosen tatsächlich eintreten. Daher sollten Leser sich nicht auf die Aussagen des Verfassers verlassen und keine Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage dieser Mitteilung kaufen oder verkaufen.

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Der Anleger sollte die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktbreite führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoarmen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Händler.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob nach Auffassung des Verfassers dessen Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer-Group innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:

Sell: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Sell" ausgesprochen.

Hold: Der Begriff "Hold" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Meinung, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Buy: Der Begriff "Buy" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Strong Buy: Der Begriff "Strong Buy" bedeutet eindeutig kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der jeweiligen Bewertung bestehen laut Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse enthaltene Darstellung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA24378A1012