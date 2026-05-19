Goldmarkt: Gold auf dem Weg zu 5.400 USD? Zentralbanken kaufen mehr als erwartet

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Goldman Sachs sieht deutlich höhere Goldkäufe der Zentralbanken als bislang bekannt. Warum das den Goldpreis langfristig Richtung 5.400 USD treiben könnte.

Für Rohstoffinvestoren hält der Goldmarkt aktuell eine Überraschung bereit: Die Nachfrage der Zentralbanken ist anscheinend deutlich höher, als es offizielle Statistiken bislang vermuten ließen. Goldman Sachs hat seine Modelle überarbeitet und dabei eine wesentliche Lücke in den globalen Handelsdaten aufgedeckt. Das Ergebnis stützt ein spürbar positives Szenario für das Edelmetall - auch wenn Anleger kurzfristig mit Gegenwind rechnen müssen.

50 statt 29 Tonnen pro Monat



Der Kern der neuen Goldman-Sachs-Analyse liegt in einer präziseren Erfassung der Marktdynamik. Den Analysten zufolge wurde die offizielle Goldnachfrage seit August 2025 systematisch unterschätzt. Der Grund: Britische Handelsdaten haben Abflüsse aus den Londoner Tresoren offenbar nicht mehr vollständig abgebildet - für die US-Bank ein klares Indiz für nicht erfasste Goldkäufe durch staatliche Akteure.

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Gold auf dem Weg zu 5.400 USD? Zentralbanken kaufen mehr als erwartet



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