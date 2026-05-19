Datum der Anmeldung:
13.05.2026
Aktenzeichen:
B9-58/26
Unternehmen:
Eurazeo Global Investor SAS, Paris (F); mittelbarer Erwerb von Anteilen an einem von ARDIAN France S.A., Paris (F) verwalteten Continuation Fund
Produktmärkte:
Finanzdienstleistungen, Vermögensverwaltung
13.05.2026
Aktenzeichen:
B9-58/26
Unternehmen:
Eurazeo Global Investor SAS, Paris (F); mittelbarer Erwerb von Anteilen an einem von ARDIAN France S.A., Paris (F) verwalteten Continuation Fund
Produktmärkte:
Finanzdienstleistungen, Vermögensverwaltung
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