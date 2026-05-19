Sie sitzt mir gegenüber in diesem typischen Berliner Szenerestaurant, das billig aussieht, es aber nicht ist: Annika von Mutius ist vor vier Jahren aus dem Silicon Valley zurückgekehrt, weil sie glaubt, dass in Europa noch viel mehr geht. Während unseres fleischlosen Mittagessens legt sie energisch das dauervibrierende Smartphone zur Seite. Es sind Kollegen aus der Firma, oder das eine oder andere Politikerbüro sucht Kontakt. Mutius ist eine der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer