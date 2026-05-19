Der Chart der Smartbroker Holding hat momentan einen Pakt mit der zurzeit wenig dynamischen Entwicklung der Neukundenzahlen des Discountbrokers Smartbroker+ geschlossen. Jedenfalls hängt die Notiz nach einem ohnehin schwachen Jahresstart - ausgelöst durch die Branchen mit hoher Softwarerelevanz betreffende Furcht vor einer Disruption der Geschäftsmodelle durch KI-Technologien - nun schon etliche Wochen zwischen 12 und 13 Euro fest. Immerhin: Aktuell bewegt sich der Aktienkurs leicht oberhalb der 200-Tage-Durchschnittslinie. Im monatlichen KPI-Call gibt sich CEO André Kolbinger trotz der im April 2026 zudem auch noch deutlich rückläufigen Tradingaktivitäten der Kunden aber vergleichsweise cool und spricht von einer unaufgeregten Entwicklung: "Da haben sicherlich die zwei Wochen Osterferien wesentlich mit drauf eingezahlt." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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