Smartbroker Holding hat den technisch anspruchsvollen Neustart von Smartbroker+ bewältigt und richtet den Blick nun auf die Skalierung. 2025 stieg der Konzernumsatz nach vorläufigen Unternehmensangaben von 52 auf rund 69 Mio. Euro. Für 2026 peilt das Management etwa 100.000 Neukunden an und bestätigt dieses Ziel trotz der zuletzt ruhigeren Dynamik. Dass das operative EBITDA im laufenden Jahr noch um den Break-even liegen dürfte, ist vor allem den Investitionen in Produktentwicklung und Kundengewinnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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