Smartbroker Finance bietet ab sofort ein Firmendepot für GmbHs und Ein-Personen-Gesellschaften an. Das Depot wird bei der comdirect geführt und richtet sich an Unternehmen, die überschüssige Liquidität am Kapitalmarkt investieren möchten. Nach Angaben von Smartbroker Finance fallen keine Depotführungsgebühren an. Börsenorders werden zu einer Flatfee von 19,95 Euro ausgeführt; mögliche Fremdspesen kommen hinzu. Zudem stehen mehr als 16.000 Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag zur Verfügung. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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