Mistral gilt als europäische Antwort auf Chat GPT und Co. - jetzt steckt auch ein wenig Österreich in dem mit rund zehn Milliarden Euro bewerteten, noch nicht börsennotierten Unternehmen. Der französische KI-Gigant übernimmt das Linzer Start-up Emmi AI und holt sich damit hochspezialisierte Technologie für industrielle Anwendungen in den Bereichen Luftfahrt, Automotive und Halbleiter ins Boot. Laut Branchenkreisen soll der Kaufpreis bei mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer