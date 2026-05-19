Nach einem soliden Verlauf des Geschäftsjahres 2025/26, welches ungewöhnlicherweise Ende Februar ausgelaufen ist, blickt der Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach Holding vorsichtig auf das neue Geschäftsjahr. Mit Blick auf die aktuelle Konjunkturentwicklung überrascht dies nicht. Damit erklärt sich aber auch die Tatsache, dass der Titel binnen Jahresfest rund ein Viertel an Wert verloren hat. Trotzdem gibt es Hoffnungen. Wie bereits vorab bekannt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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