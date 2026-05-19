Wenn ich mir die Bewertungen einiger hochgelobter Technologieunternehmen ansehe, beschleicht mich ein unangenehmes Déjà-vu. Es fühlt sich an, als ob wir das Jahr 2000 und die Dotcom-Blase noch einmal durchleben. Damals reichte es aus, ein ".com" an den Firmennamen zu hängen, um die Aktienkurse in den Himmel schießen zu lassen. Heute ist es das Kürzel "KI" oder "AI". Ich habe schon mehrfach auf den blasenartigen KI-Hype hingewiesen. Verstehe mich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer