Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. und GoldMining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.05.2026, 17:10 Uhr Zürich/Berlin Antimon ist ein kritischer Bestandteil für den Militärbereich und für Hochtechnologien. Es ist in Flammschutzmitteln, Blei-Säure-Batterien, Kunststoffen, Halbleitern, Munition ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Swiss Resource Capital