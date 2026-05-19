Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Axo Metals Corp. und Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.05.2026, 14:05 Uhr Zürich/Berlin Solarparks, Windkraftanlagen und Ladeinfrastrukturen, sie alle brauchen Kupfer. Dabei sind vielerorts Leitungen veraltet oder nicht vorhanden, etwa in den USA. Die Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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