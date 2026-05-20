Die SAP-Aktie hat in den vergangenen Handelstagen rund +18% zugelegt und damit ein starkes Comeback hingelegt. Nach der vorherigen Schwächephase hellt sich das Chartbild zunehmend auf, während wichtige Widerstandsbereiche in den Fokus geraten. Vor allem die anhaltende Stärke im Technologiesektor sorgt aktuell für neues Momentum im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur SAP-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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