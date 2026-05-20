FOMO vermeiden: Warum starke Storys keine Analyse ersetzen

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Rohstoffaktien können enorme Chancen bieten. Doch sie verzeihen wenig. Wer nur auf Schlagzeilen, Kursfantasie oder heiße Tipps setzt, merkt oft erst zu spät, dass eine gute Story noch kein gutes Investment ist. Genau hier setzt die basic academy der AXINOACADEMY an. Aktuell mit 30 Prozent Rabatt.
Rohstoffaktien können enorme Chancen bieten. Doch sie verzeihen wenig. Wer nur auf Schlagzeilen, Kursfantasie oder heiße Tipps setzt, merkt oft erst zu spät, dass eine gute Story noch kein gutes Investment ist. Genau hier setzt die basic academy der AXINOACADEMY an. Aktuell mit 30 Prozent Rabatt.
Warum viele Anleger bei Rohstoffaktien falsch starten
Rohstoffaktien wirken auf den ersten Blick faszinierend. Ein Goldprojekt in einer spannenden Region. Eine neue Bohrmeldung. Ein steigender Kupferpreis. Ein Management, das große Ziele formuliert.
Schnell entsteht das Gefühl, früh dabei zu sein. Doch genau darin liegt die Gefahr.
Minenaktien funktionieren anders als klassische Aktien. Ein Unternehmen kann über ein interessantes Projekt verfügen und trotzdem scheitern. Der Grund kann in der Finanzierung liegen, in der politischen Lage des Landes, in einer schwachen Aktienstruktur, in Verwässerung durch Kapitalerhöhungen oder schlicht im falschen Timing. Viele Anleger erkennen diese Punkte erst, wenn der Kurs bereits gefallen ist. Dann wird aus Begeisterung Unsicherheit. Aus Hoffnung wird Frust. Und aus einem angeblich einfachen Investment wird eine teure Lektion. Die zentrale Frage lautet daher: Will man Rohstoffaktien wirklich nur nach Gefühl beurteilen, oder will man verstehen, worauf es ankommt?
Die basic academy bringt Ordnung
Die basic academy der AXINOACADEMY richtet sich an Anleger, die Rohstoffaktien nicht länger blind einschätzen möchten. Sie verspricht keine schnelle Rendite und keine geheimen Aktientipps.
Stattdessen vermittelt sie ein System. Wer Rohstoffaktien analysiert, muss mehrere Ebenen gleichzeitig betrachten. Dazu gehören das Projekt, die Jurisdiktion, also das Land und dessen rechtliche
sowie politische Rahmenbedingungen, das Management, die Finanzierung, die Aktienstruktur und die Marktphase.
Ein gutes Bohrergebnis allein reicht nicht. Eine große Ressource allein reicht ebenfalls nicht. Entscheidend ist, ob aus einem Projekt auch wirtschaftlich ein tragfähiges Unternehmen entstehen kann. Genau diese Denkweise lernen Teilnehmer Schritt für Schritt.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)