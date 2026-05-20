Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Mittwoch einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. Die Märkte werden dabei von den anhaltenden geopolitischen Spannungen sowie den steigenden Renditen amerikanischer Staatsanleihen belastet. Zudem ziehen die Kursverluste bei den Schwergewichten Nestlé und Roche den Leitindex SMI nach unten. Zuletzt gaben vor allem die stark steigenden Renditen langfristiger US-Staatsanleihen Anlass zur Sorge. So stieg die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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