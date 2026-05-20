Nach einer rasanten Rekordjagd im Frühjahr legt die Aktie von Siemens Energy eine gesunde Atempause ein. Vom Allzeithoch Ende April bei 191,66 Euro korrigierte das Papier in der Spitze um rund 13 Prozent. Zum Mittwoch meldet sich der DAX-Titel jedoch robust zurück: Der Kurs klettert im XETRA-Handel um 2,41 Prozent auf 171,74 Euro und verkürzt den Abstand zum Rekordhoch damit wieder auf rund zehn Prozent. Seit Jahresbeginn steht für die Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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