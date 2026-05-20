Energie ist längst mehr als ein Nachhaltigkeitsthema. "Die Diskussion verschiebt sich Richtung Energiesicherheit und Energieunabhängigkeit", sagt Christian Schaefer von Goldman Sachs Asset Management. Geopolitische Spannungen treiben dabei den Kapitalbedarf, "der Investitionsdruck ist so groß wie selten zuvor."Christian Schaefer finanziert mit Goldman Sachs Projekte des Netzausbaus. Fokus auf die NetzeGleichzeitig verschiebt sich das Problem. Nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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