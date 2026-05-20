EQS-News: Albis Leasing AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Albis Leasing AG
|Ifflandstraße 4
|22087 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|hauptversammlung@albis-leasing.de
|Internet:
|https://www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-termine
|ISIN:
|DE0006569403
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2330804 20.05.2026 CET/CEST