Anzeige
Mehr »
Freitag, 03.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Neben Europas Lithium-Gigant: Hebt dieser 8,8-Mio.-Nanocap jetzt ebenfalls ab?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A143U0 | ISIN: CNE100002383 | Ticker-Symbol: 4WK
Frankfurt
02.07.26 | 17:00
0,810 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
WENZHOU KANGNING HOSPITAL CO LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WENZHOU KANGNING HOSPITAL CO LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,7750,81509:27
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AGORA SA
AGORA SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AGORA SA2,020-2,42 %
ALBIS LEASING AG2,900+2,84 %
BILIA AB13,190+0,08 %
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD0,127+0,79 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA64,20-1,08 %
DELFINGEN SA31,500+0,64 %
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD0,202-1,94 %
WENZHOU KANGNING HOSPITAL CO LTD0,8100,00 %
YPSOMED HOLDING AG390,40-0,66 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.