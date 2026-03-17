The following instruments on XETRA do have their first trading 17.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.03.2026
Aktien
1 PLAGORA00067 Agora S.A.
2 PLATREM00017 ATREM S.A.
3 JP3430400006 Zenrin Co. Ltd.
4 GRS541003000 Alter Ego Media S.A.
5 GRS542003009 Fais Holding S.A.
6 US0016611073 AMC Robotics Corp.
7 AU0000419624 Goldarc Resources Ltd.
8 AU0000115750 Sparc Technologies Ltd.
9 US3499321038 Forward Industries Inc.
10 CA38065C6009 Goldn Futures Mineral Corp.
11 CH1499059983 Roche Holding AG PS
Anleihen/ETF
1 US009066AE14 Airbnb Inc.
2 USU6408XAP43 Nestlé Capital Corp.
3 XS3320129599 Novonesis A/S
4 US009066AD31 Airbnb Inc.
5 US009066AC57 Airbnb Inc.
6 AU3CB0332807 NBN Co Ltd.
7 AU3FN0108262 Verizon Communications Inc.
8 AU3CB0332211 Verizon Communications Inc.
9 AU3CB0332229 Verizon Communications Inc.
10 NL0015073Z98 ABN AMRO Bank N.V.
11 NL0015073ZB1 ABN AMRO Bank N.V.
12 NL0015073ZA3 ABN AMRO Bank N.V.
13 NL0015073ZC9 ABN AMRO Bank N.V.
14 EU000A4EQY98 Europäische Union
15 HU0000407564 Ungarn, Republik
16 US06368MK785 Bank of Montreal
17 USU2959EAB93 ESAB Corp.
18 USU6408XAQ26 Nestlé Capital Corp.
19 USU6408XAR09 Nestlé Capital Corp.
20 XS3320130175 Novonesis A/S
21 XS3320130258 Novonesis A/S
22 CH1544189181 E.ON SE
23 CH1544189173 E.ON SE
24 IE000HM5TZ60 Amundi EUR Corporate Bond Active UCITS ETF
25 LU3215529275 BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7Y UCITS ETF
26 LU3215530521 BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 7-10Y UCITS ETF
27 IE0003MKK4H3 Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF
28 IE000AFVONT7 WisdomTree Europe Infrastructure UCITS ETF
